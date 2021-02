Anzeige

Kriminalität Mann sticht im Streit mit Taschenmesser zu Im Streit hat ein 66-Jähriger einen jüngeren Mann mit seinen Taschenmesser am Arm verletzt.

Mail an die Redaktion Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Bad Neustadt.Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die beiden Männer seien in einer Wohnung in Bad Neustadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) aneinander geraten, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Dienstag mit. Der mutmaßlich betrunkene Verdächtige soll daraufhin sein Messer gezogen und dem 18-Jährigen in den Oberarm gestochen haben. Dieser floh in den Keller. Die Polizei nahm den 66-Jährige kurz nach der Attacke am Montag in seiner Wohnung vorläufig fest.

