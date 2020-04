Anzeige

Kriminalität Mann stiehlt Rasierklingen im Wert von über 100 Euro Ein Mann hat aus einem Drogeriemarkt im Landkreis Forchheim sechs Großpackungen Rasierklingen gestohlen.

Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ebermannstadt.„Vielleicht wollte er einen Vorrat anlegen, bis die Friseure wieder aufsperren“, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Der 29-Jährige war mit seiner Beute im Wert von rund 140 Euro zunächst aus dem Geschäft in Ebermannstadt geflüchtet. Die Polizei nahm ihn wenig später fest. Was er mit der Menge an Rasierklingen vorhatte, verriet er den Beamten nicht. Er wurde nach dem Vorfall am Freitag angezeigt.