Anzeige

Unfälle Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Holzwerk Bei einem Arbeitsunfall in einem oberbayerischen Holzwerk ist ein 52-jähriger Mann aus Ingolstadt ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Ingolstadt.Die genaue Todesursache und den Hergang teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montagabend zunächst nicht mit. Nach Berichten örtlicher Medien war der Mann in dem in Kösching ansässigen Betrieb in einen Silo gestürzt.

© dpa-infocom, dpa:210222-99-548520/2