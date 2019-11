Unfälle Mann stirbt bei Forstarbeiten im Berchtesgadener Land Ein 56-Jähriger ist bei Forstarbeiten nahe Laufen (Landkreis Berchtesgadener Land) tödlich verletzt worden.

Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Laufen.Der Mann wurde am Montagabend leblos in einem Waldgebiet gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei vermutet, dass er bei Baumfällarbeiten von einem Baum erschlagen wurde. Was genau passierte, soll noch ermittelt werden.