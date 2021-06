Anzeige

Unfälle Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß zweier Lastwagen Beim Frontalzusammenstoß zweier Lastwagen auf einer Staatsstraße im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau ist einer der beiden Fahrer ums Leben gekommen.

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wallersdorf.Wie die Polizei mitteilte, stieß ein 25-Jähriger im Markt Wallersdorf am Montagnachmittag mit seinem Lkw frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 54-Jährigen zusammen. Der 54-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf rund 250 000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs habe die Staatsanwaltschaft Landshut ein Gutachten in Auftrag gegeben.

