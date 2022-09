Landkreis Schwandorf Mann stirbt bei Motorradunfall in der Oberpfalz

Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Oberpfalz gestorben. Der Mann war am Freitagmorgen auf der Staatsstraße 2040 bei Schwarzhofen (Landkreis Schwandorf) unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte, teilte die Polizei mit. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

dpa