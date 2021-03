Anzeige

Unfälle Mann stirbt bei Sturz in Brunnenschacht Im Landkreis Straubing-Bogen ist ein 63-Jähriger tödlich verunglückt. Er wollte einen Brunnen auf seinem Land überprüfen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild

Schwarzach.Ein Mann ist in Niederbayern in einen Brunnenschacht gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Der 63-Jährige wollte den Schacht auf seinem Wald- und Wiesengrundstück in Schwarzach (Landkreis Straubing-Bogen) überprüfen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Als er am Montag im späten Nachmittag lange nicht von dort zurückkehrte, schaute ein Angehöriger nach ihm und fand den Mann im Brunnen liegend. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar. (dpa)