Anzeige

Verkehr Mann stirbt bei Unfall: Autobahn 94 gesperrt Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 94 bei Mühldorf am Inn ist ein Mann tödlich verunglückt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Mühldorf am Inn.Zudem wurden bei dem Unfall am Montagmorgen mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, an dem nach ersten Erkenntnissen zwei Lastwagen und drei Autos beteiligt waren, war zunächst unklar. Nach dem Unfall war die Fahrbahn in Richtung München gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-635810/2