Drama Mann stirbt bei Unfall in Müllanlage Der 59-Jährige verunglückte beim Sortieren. Die Ursache ist bislang noch ungeklärt, die Polizei ermittelt.

Steinfeld.Ein tragischer Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in einer Müllsortierungsanlage in Steinfels im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, bei dem ein Mitarbeiter beim Sortieren der Gelben Säcke zu Tode kam.

Es handelte sich dabei um einen 59 Jahre alten, langjährigen Mitarbeiter der Firma, der aus bislang noch ungeklärten Gründen, in Zusammenhang mit dem Führen einer Maschine, tödlich verunglückte.

Aufmerksam auf den tragischen Vorfall wurde der Betriebsleiter, als er seinen Mitarbeiter an dessen ursprünglicher Position vermisste. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. Opf.. Von Seiten der Staatsanwaltschaft ist ein Gutachter hinzu gezogen worden, um den Hergang zu untersuchen. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

