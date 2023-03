Kulmbach Mann stirbt bei Waldarbeiten in Oberfranken

Ein 74-jähriger ist im oberfränkischen Mainleus (Landkreis Kulmbach) von einem umfallenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Mann am Freitagnachmittag zusammen mit einem 53-Jährigen damit beschäftigt, den Baum zu fällen, als er von dem umstürzenden Stamm am Kopf verletzt wurde. Laut Polizei starb der 74-Jährige noch an der Unfallstelle. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine.

dpa