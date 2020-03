Brände Mann stirbt bei Wohnungsbrand Beim Brand seiner Wohnung in Oberfranken ist ein 63-Jähriger gestorben.

Marktredwitz.Ein Nachbar hatte am Sonntagmorgen die Feuerwehr gerufen, weil starker Rauch aus einem Fenster der Wohnung zu sehen war, wie die Polizei mitteilte. Während der Löscharbeiten fanden Feuerwehrleute den Mann leblos in einem Zimmer des Mehrfamilienhauses in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel). Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.