Feuerwehreinsatz Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Augsburg

Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Augsburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 69-jährige Bewohner konnte am Freitagabend noch lebend aus der Wohnung gerettet werden, verstarb allerdings kurz darauf im Rettungswagen, wie die Polizei am Samstag meldete. Weitere Personen wurden nicht verletzt, auch musste das Haus nicht evakuiert werden. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

dpa