Mann stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Rattenkirchen.Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen frontal in einen Lastwagen gefahren und hat sich tödliche Verletzungen zugezogen. Der 41-Jährige starb nach Angaben der Polizei an der Unfallstelle. Er war auf der B12 nahe Rattenkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten, die Ursache war zunächst nicht bekannt. Der Lastwagenfahrer erlitt einen schweren Schock und kam in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße blieb wegen Bergungsarbeiten über mehrere Stunden komplett gesperrt.