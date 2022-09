Drogen Mann stirbt nach Konsum von „Kräutermischungen“

In der Oberpfalz ist ein Mann nach dem Konsum von illegalen „Kräutermischungen“ gestorben. Kurz nach der Einnahme brach der 34-Jährige am Wochenende vor seiner Lebensgefährtin zusammen und starb, wie die Polizei am Mittwoch in Regensburg berichtete. „Ein Zusammenhang mit dem Konsum der Substanz und dem plötzlichem Versterben liegt nahe und wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft.“

dpa