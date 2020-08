Anzeige

Kriminalität Mann stirbt nach Messerangriff: Schwiegervater festgenommen Ein 84 Jahre alter Mann soll im Kreis Bayreuth seinen Schwiegersohn mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben.

Fichtelberg.Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Fichtelberg zu einem Streit, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Dabei soll der Senior den 65 Jahre alten Schwiegersohn mit dem Messer angegriffen haben. Den Angaben zufolge konnte ein Notarzt nicht mehr verhindern, dass der 65-Jährige noch vor Ort starb. Der 84-Jährige wurde festgenommen. Hintergründe zu dem Vorfall und zum mutmaßlichen Streit waren zunächst nicht bekannt.