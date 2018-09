Kriminalität Mann stirbt nach Streit mit Securitys Der 51-Jährige attackierte am Freitag Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Er wurde bewusstlos und verstarb am Montag.

Mail an die Redaktion Die Todesursache ist noch nicht geklärt. Foto: Bastian Winter

Nürnberg.Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Securitys ist in Nürnberg ein 51-Jähriger gestorben. Der Mann sei zunächst mit einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in Streit geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe der 51-Jährige dem Mitarbeiter am vergangenen Freitag zunächst in die Hand gebissen. Kollegen hätten den Mann schließlich zu Boden gebracht, ihn fixiert und die Polizei alarmiert. Während des „Festhaltevorgangs“ sei der 51-Jährige bewusstlos geworden und habe reanimiert werden müssen. In einer Klinik starb der Mann am Montag. Bei der Versorgung des Mannes stellten Ärzte fest, dass er mehr als drei Promille Alkohol im Blut hatte. Bislang ist unklar, ob der 51-Jährige wegen der Auseinandersetzung starb.

