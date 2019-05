Unfälle Mann stirbt nach Unfall auf A3 Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 im Landkreis Deggendorf ist ein Mann ums Leben gekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archivbild

Iggensbach.Ersten Erkenntnissen zufolge kam eine 74-Jährige mit ihrem Auto am Sonntag im Bereich einer Baustelle nahe Iggensbach ins Schleudern und schob den Wagen des 54-Jährigen in eine Leitplanke, teilte die Polizei mit. Der Mann sei trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort gestorben. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die A3 war in Fahrtrichtung Deggendorf gesperrt. Es kam zu Staus.