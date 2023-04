Verkehr Mann stört Stadtmitarbeiter beim Blitzen und beißt Polizist

Ein Mann hat in Nürnberg Mitarbeiter der Stadt beim Blitzen gestört und später bei seiner Festnahme einen Polizisten gebissen. Der Beamte und der 35-Jährige seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizisten hätten den Mann am Mittwoch nur mit Hilfe von weiteren Beamten und Fußfesseln überwältigen können.

dpa