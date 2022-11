Bad Kissingen Mann stoppt Räuber: Täter überfällt Nachbar-Tankstelle

Ein Mann hat in Unterfranken einen Überfall auf eine Tankstelle an der Autobahn 7 vereitelt - woraufhin der mutmaßliche Täter direkt die Nachbartankstelle ausgeraubt hat. Der Mann habe in der Nacht auf Donnerstag zunächst an einer Rastanlage in Schondra (Landkreis Bad Kissingen) mit einem Messer die Tageseinnahmen erbeuten wollen, teilte die Polizei mit. Als ihn ein Mann in der Tankstelle unter anderem mit einer Pflanze bewarf und so aus dem Laden vertrieb, suchte sich der unbekannte Täter den Angaben zufolge direkt ein neues Ziel: die Tankstelle auf der anderen Seite der A7.

dpa