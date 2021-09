Anzeige

Notfälle Mann stürzt auf S-Bahngleis und wird gerettet Ein Mann hat am Münchner S-Bahnhof Laim einen gestürzten 79-Jährigen vom Gleis gerettet.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

München.Der Mann habe am Bahnsteig einen Schwächeanfall erlitten, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Daraufhin habe der zunächst unbekannte Nothelfer ihn am Mittwochnachmittag noch vor der Einfahrt der nächsten S-Bahn vom Gleis gezogen und den Rettungsdienst verständigt, hieß es.

Nachdem die Rettungskräfte eingetroffen waren, entfernte sich der Helfer. Der 79-Jährige wurde mit einer blutenden Kopfwunde ins Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizeiinspektion München bittet den unbekannten Retter, sich bei ihr zu melden.

