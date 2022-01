Anzeige

Unfälle Mann stürzt bei Dacharbeiten in den Tod Bei Sanierungsarbeiten auf dem Dach eines Geschäfts in Niederbayern ist ein Mann ums Leben gekommen.

Arnstorf.Der 62-Jährige stürzte aus zunächst unklarer Ursache durch ein Dachfenster des Gebäudes in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Obwohl Zeugen ihm Erste Hilfe leisteten und versuchten, ihn zu reanimieren, erlag der Arbeiter am Montagnachmittag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

