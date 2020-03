Unfälle Mann stürzt beim Skifahren und verletzt sich schwer Ein 60 Jahre alter Mann ist beim Skifahren am Kreuzeck bei Garmisch-Partenkirchen schwer verletzt worden.

Der Schriftzug „Unfall" leuchtet auf einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Garmisch-Partenkirchen.Er sei wegen eines Fahrfehlers von einer Piste abgekommen, gestürzt und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Ein Rettungshubschrauber flog ihn am Montag in ein Klinikum.