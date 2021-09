Anzeige

Unfälle Mann stürzt mit E-Bike an Schotterweg und stirbt Ein Radfahrer ist bei einem Sturz an einem Schotterweg in Unterfranken gestorben.

Mail an die Redaktion Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ ist auf einem Einsatzwagen angebracht. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Sandberg.Der 58-Jährige sei auf der abschüssigen Strecke nahe der viel besuchten Kissinger Hütte im Landkreis Rhön-Grabfeld mit seinem E-Bike in einen Graben geraten und gestürzt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Reanimationsversuche eines Notarztes blieben demnach erfolglos, der 58-Jährige erlag noch am Mittwochnachmittag an der Unfallstelle in Sandberg seinen Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:210903-99-83432/2