Hof Mann stürzt von Kirchenmauer

Nachbarn der Lorenzkirche in Hof sind am frühen Mittwochmorgen von einem Schlag aus dem Hinterhof überrascht worden - offenbar war ein Mann aus bis zu sieben Metern von der Kirchenmauer gestürzt. Der 39-Jährige sei schwer an Bein und Hüfte verletzt ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit.

dpa