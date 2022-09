Freising Mann sucht Regenschirm: Und riskiert Bahnunfall

Um seinen Regenschirm wiederzufinden, hat sich ein Mann an einem Bahnhof in Oberbayern in große Gefahr begeben. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte der 60-Jährige im Gleisbereich des Bahnhofs in Moosburg an der Isar (Landkreis Freising) am Sonntagnachmittag seinen Schirm gesucht. Der Wind hatte den Regenschirm dorthin geweht. Ein Zug näherte sich jedoch in voller Fahrt.

dpa