Kriminalität Mann tötet Ehefrau im Rollstuhl Seine im Rollstuhl sitzende Frau hat ein Mann in Oberfranken getötet. Dann hat sich der 68-Jährige lebensgefährlich verletzt.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Notarzt“ ist an einem Notarzteinsatzfahrzeug zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa-Archiv

Heroldsbach.Nach Polizeiangaben vom Freitag entdeckte die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die beiden schwer verletzt in einer Wohnung in Heroldsbach im Landkreis Forchheim. Ein Notarzt konnte der ebenfalls 68 Jahre alten Frau nicht mehr helfen. Der verdächtige Mann kam in ein Krankenhaus.

Ein Richter erließ nach der Tat am Mittwoch Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde auch am Freitag im Krankenhaus behandelt. Zu den zunächst unbekannten Hintergründe der Tat ermittelte die Kripo.

