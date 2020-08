Anzeige

Kriminalität Mann tötet Ex-Frau und will sich dann selbst umbringen Im Landkreis Augsburg soll ein 69 Jahre alter Mann seine frühere Ehefrau getötet und dann einen Suizid versucht haben.

Mail an die Redaktion Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Graben.Der aus dem Landkreis Günzburg stammende Mann wurde am Mittwochmittag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in der Herrentoilette eines Hotels in Gersthofen gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der Deutsche wurde in einer Klinik notoperiert.

Nach der Entdeckung des Schwerverletzten fuhren die Ermittler zum Wohnhaus der Ex-Frau des Mannes im etwa 30 Kilometer entfernten Graben. Die 66-Jährige wurde in ihrer Wohnung leblos aufgefunden. Der Notarzt konnte für sie nichts mehr tun.

Die Kripo geht davon aus, dass der 69-Jährige seine ehemalige Ehefrau umgebracht hat und anschließend zu dem Hotel gefahren ist, um sich dort mit einem Messer zu töten. Weitere Details nannten die Ermittler nicht.