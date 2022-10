Hintergründe unklar Mann tötete in Osterhofen offenbar erst Ehefrau und dann sich selbst

Mail an die Redaktion Vor Ort war ein großes Polizeiaufgebot. −Symbolbild: David Inderlied/dpa

Osterhofen, Stadt.In Osterhofen (Landkreis Deggendorf) haben Angehörige am Samstag zwei Leichen gefunden, wie das Polizeipräsidium Niederbayern erst am Montag meldet. Es handelt sich offenbar um ein Ehepaar.

Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich der Vorfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass der 56-jährige Mann seine 59-jährigen Frau mit einem Messer tödlich verletzt hat und sich anschließend selbst tötete.







Die Obduktion der beiden Toten ist für Montag geplant. Zu den Hintergründen der Tat können zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch keine Aussagen gemacht werden, heißt es von Seiten der Polizei. Am Samstag selbst war ein großes Polizeiaufgebot vor Ort.

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche - außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es beim Krisendienst Psychiatrie Oberbayern unter der Telefonnummer 0180-6553000 sowie der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

− els