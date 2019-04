Kriminalität Mann überfällt Tankstelle mit Schusswaffe und flieht Ein unbekannter Mann hat eine Tankstelle in Ascha (Landkreis Straubing-Bogen) überfallen und ist dann zunächst zu Fuß geflohen.

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/Archivbild

Ascha.Zuvor habe der Mann eine Angestellte der Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht und einen Geldbetrag in bislang unbekannter Höhe gestohlen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos. Das Polizeipräsidium Niederbayern warnte am Abend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter davor, Anhalter im Raum Ascha mitzunehmen.