Notfälle Mann und Frau tot: Zwei Kleinkinder in der Wohnung Ein 38 Jahre alter Mann ist in Regensburg von einem Zug überfahren worden, wenig später hat die Polizei eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden.

Regensburg.Den Ermittlern zufolge handelt es sich bei der 31-Jährigen um die Lebensgefährtin des Mannes. In der Wohnung hätten sich zwei Kleinkinder befunden, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Sie seien vom Jugendamt in Obhut genommen worden.

Die Hintergründe des Geschehens waren noch unklar. Ersten Erkenntnissen nach war die Frau bereits tot, als der Bahn von dem Zug überfahren wurde. Die Polizei schloss nach Angaben des Sprechers „erweiterten Suizid“ nicht aus.

Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen nahe dem Hauptbahnhof von einem Zug überrollt worden und gestorben. Am Nachmittag entdeckten Beamte die Leiche der Frau, nachdem Nachbarn den Notruf gewählt hatten. Der Obduktion nach starb die Frau durch stumpfe Gewalt gegen den Hals. Laut Medienberichten soll die Frau schwanger gewesen sein. Das wollte die Polizei nicht bestätigen.

