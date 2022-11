Notfall Mann unter Gepäckklappe eines Busses eingeklemmt

In München ist ein Mann unter der Gepäckklappe eines Busses eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 49-jährige Busfahrer hatte am Mittwoch sein Fahrzeug am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) geparkt und war am seitlichen Gepäckraum tätig, wie Feuerwehr und Polizei am Donnerstag mitteilten.

dpa