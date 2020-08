Anzeige

Verkehr Mann vergisst Geldbörse auf Autodach: Mehr als 2000 Euro weg Statt das Geld sicher zur Bank zu bringen, hat ein Mann in Harburg eine Geldbörse auf das Autodach gelegt, dort vergessen und ist losgefahren.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa/Archivbild

Harburg.Später suchte er die rund 2100 Euro vergeblich am Straßenrand im Landkreis Donau-Ries, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 65-Jährige hörte auf dem Weg am Mittwochmorgen zwar ein Geräusch, dachte aber, dass er über etwas gefahren sei. Als ihm das Portemonnaie mit den Betriebseinnahmen wieder einfiel, drehte er um und suchte es. Neben den rund 2100 Euro war in der Börse eine Auflistung der Einnahmen, die er für die geplante Einzahlung bei der Bank dabei hatte.