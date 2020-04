Anzeige

Kriminalität Mann verletzt Ehefrau mit Messer: Haftbefehl Ein Mann hat in Landshut seine Ehefrau mit einem Küchenmesser angegriffen und dabei verletzt.

Mail an die Redaktion In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Illustration

Landshut.Gegen ihn erging Haftbefehl, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war es zum Streit zwischen dem 54-Jährigen und seiner 43 Jahre alten Ehefrau gekommen. Diese erlitt dabei Verletzungen am Oberkörper. Ein anderes Familienmitglied alarmierte per Notruf die Polizei.

Bei der Festnahme unmittelbar nach der Tat am Dienstagabend leistete der alkoholisierte Mann Widerstand, zwei Beamte wurde dabei leicht verletzt. Ein Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft inzwischen Haftbefehl, der 54-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Seine Frau wurde in einem Krankenhaus behandelt.