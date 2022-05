Oettingen Mann verletzt mehrere Polizisten - Drogen gefunden

Bei seiner Festnahme hat ein mit Haftbefehlen gesuchter Mann mehrere Polizisten in Schwaben verletzt. Ein Beamter sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gekommen und habe seinen Dienst nicht weiter ausüben können, berichtete ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Zwei weitere Polizisten verletzten sich demnach leicht, waren jedoch noch dienstfähig.

dpa