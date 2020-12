Anzeige

Kriminalität Mann verletzt Mitbewohnerin mit Kettensäge Mit einer ausgeschalteten Kettensäge hat ein Mann seine Mitbewohnerin in Augsburg an der Hand verletzt.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archiv

Augsburg.Die beiden hätten sich gestritten, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Montag mit. Im Laufe dieser Auseinandersetzung habe der 47-Jährige im Keller zur Kettensäge gegriffen, die 22-Jährige damit attackiert und an der Hand verletzt. Die junge Frau kam nach dem Vorfall am Freitagabend ins Krankenhaus, wo ihre Wunde versorgt wurde. Der Mann muss sich nach Polizeiangaben wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.