Augsburg Mann verletzt Polizisten: U-Haft

Ein 43-Jähriger soll in Augsburg mehrere Polizisten verletzt haben, als er Widerstand leistete. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in der Innenstadt. Der 43-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen hat. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

dpa