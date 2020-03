Unfälle Mann verletzt sich bei Schweißarbeiten schwer Bei Schweißarbeiten hat sich ein Mann am Sonntag schwere Verbrennungen und eine Rauchvergiftung zugezogen.

Mail an die Redaktion Ein Rettungshubschrauber fliegt über einem Klinikum. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Markt Gangkofen.Der 37-Jährige wollte an seinem Auto in der eigenen Garage in Markt Gangkofen (Landkreis Rottal-Inn) Schweißarbeiten durchführen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch einen Funken des Schweißbrenners gerieten demnach die Garage und das Fahrzeug in Brand. Der Mann löschte das Feuer selbst. Ein Hubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.