Augsburg Mann verletzt sich nach Vandalismus an Haltestelle schwer

Ein 26-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag zwei Glasscheiben an einer Haltestelle in der Augsburger Innenstadt eingeschlagen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Anschließend musste er ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall habe sich demnach in den frühen Morgenstunden ereignet. Der Mann trat mit seinen Füßen gegen zwei Scheiben. Beim zweiten Tritt brach er sich das Schien- und Wadenbein und erlitt mehrere Schnittwunden. Eine Polizeistreife leistete Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst.

dpa