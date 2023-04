Landkreis München Mann verschüttet Diesel in S-Bahn: Polizei sperrt Bahnhof Weil ein Mann Diesel in einer Münchner S-Bahn verschüttet hat, hat die Polizei einen Bahnhof in Oberbayern für den Zugverkehr gesperrt. Der 65-Jährige habe in der Bahn in Pullach im Isartal (Landkreis München) Kleidung herumgeworfen und andere Fahrgäste verbal belästigt, teilte die Polizei am Montag mit. Nach einem Sturz habe sich die Kleidung des Mannes zudem mit dem verschütteten Kraftstoff vollgesogen. Andere Fahrgäste in der S-Bahn hätten daraufhin den Notruf gewählt.

Pullach im Isartal.Die rund 100 Menschen an Bord mussten die S-Bahn nach dem Vorfall am Sonntag an der Haltestelle Höllriegelskreuth verlassen. Die Polizei sperrte den Bahnhof für rund eineinhalb Stunden. Ein Notarzt stellte bei dem 65-Jährigen eine Psychose mit Fremdgefährdung fest, der Mann wurde deshalb in eine Psychiatrie gebracht. Verletzt wurde niemand.