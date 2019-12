Kriminalität Mann verteidigt sich mit Bratpfanne Mit dem Küchengerät wollte sich ein Oberpfläzer am Heiligen Abend vor seinem Stiefsohn schützen, wie die Polizei mitteilt.

Mail an die Redaktion Am Weihnachtsabend kam es im Landkreis Tirschenreuth zu einer Auseinandersetzung. Symbolbild: Fröhlich

Plößberg.Mit einer Bratpfanne hat ein Mann in der Oberpfalz am Heiligen Abend versucht, einen Angriff seines Stiefsohnes abzuwehren. Doch weil der Stiefsohn gegen die Pfanne schlug, erlitt der Vater am Ende eine leichte Kopfverletzung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Warum sich die beiden in Plößberg (Landkreis Tirschenreuth) gestritten hatten, war zunächst unklar. Im Laufe der Auseinandersetzung ging der Stiefsohn mit geballten Fäusten auf den Stiefvater los, woraufhin dieser zur Pfanne griff.