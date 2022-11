Kreis Fürstenfeldbruck Mann vor Club niedergestochen: Tatverdächtige festgenommen Wenige Tage nachdem ein 27-Jähriger vor einem Club in Oberbayern niedergestochen wurde, hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Ein 21-Jähriger und ein 18-Jähriger sitzen seit Anfang der Woche in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen sie wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) ermittelt.

Olching.Ein 27-Jähriger soll vergangenes Wochenende mit einem spitzen Gegenstand niedergestochen worden sein. Der Verletzte kam mit lebensgefährlichen Verletzungen zur Behandlung in eine Münchner Klinik, drei mutmaßliche Täter konnten unerkannt fliehen. Der 27-Jährige schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Zum dritten mutmaßlichen Täter gebe es keine neuen Informationen. Die Kripo hat ein Internetportal eingerichtet, über das Zeugen Hinweise und Bilder an die Ermittler senden können.