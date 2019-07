Kriminalität Mann wegen illegal gekaufter Online-Bahntickets in Haft Mit gestohlenen Kreditkarten soll ein Mann aus dem Berchtesgadener Land im Internet mehrere Hundert Bahntickets erworben und dann weiterverkauft haben.

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Bernd Wüstneck/Archivbild

Schneizlreuth.Beamte nahmen den 49-Jährigen fest und durchsuchten seine Wohnung in Schneizlreuth, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Tatverdächtige kam nach seiner Festnahme am Dienstag in ein Gefängnis, gegen ihn lag nach längeren Ermittlungen ein Haftbefehl wegen besonders schweren Computerbetrugs vor. Die Bundespolizei schätzt den Schaden auf rund 50 000 Euro.