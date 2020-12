Prozesse Mann wegen Mordes und vierfachen versuchten Mordes angeklagt

Nach einer Trennung kam es in einem Flüchtlingsheim zum Blutbad. Der Ehemann, der eine Scheidung nicht akzeptieren wollte, ging mit einem Messer auf die Familie seiner Frau los. Doch so aggressiv, wie die Staatsanwaltschaft meint, will der Mann nicht sein.

Von Ulf Vogler, dpa