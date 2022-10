Landgericht München I Mann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt

Nach der Tötung einer 66-jährigen Frau hat das Landgericht München I am Freitag einen Mann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Dem Gericht zufolge war der Mann Ende Dezember 2020 bei der Frau in München eingebrochen, um sie zu bestehlen. Als er sie dabei antraf, soll er sie angegriffen und getötet haben. Eine Untermieterin habe die Leiche der Frau am Tag darauf im Haus gefunden.

dpa