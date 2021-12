Anzeige

Kriminalität Mann wenige Tage nach Haftentlassung wieder festgenommen Seine wiedererlangte Freiheit dauerte nur wenige Tage: In Schwaben hat die Polizei einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der nur kurz zuvor unter Auflagen aus der Haft entlassen worden war.

Mail an die Redaktion Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Memmingen. Er hatte wegen schwerer Straftaten eingesessen und durfte sich mit einer elektronischen Fußfessel lediglich in einem festgelegten Bereich von Memmingen bewegen. Als er diesen am Montag verließ, löste die Fußfessel Alarm bei der Polizei aus. Zu dem Zeitpunkt war er zufälligerweise in eine Personenkontrolle am Hauptbahnhof geraten. Die dortigen Beamten hatten die Fußfessel noch nicht bemerkt, wurden aber von den Kollegen informiert. Und so wurde der 40-Jährige direkt festgenommen - nur 14 Minuten nachdem die Fußfessel Alarm ausgelöst hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

