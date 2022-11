Aichach-Friedberg Mann will Mutter Kind aus Kinderwagen wegnehmen: U-Haft

Ein Mann hat in Schwaben versucht, einer fremden Frau ihr Kind wegzunehmen. Der 23-Jährige habe die Frau bei einem Spaziergang im bayerischen Mering vom Kinderwagen weggeschubst und versucht, das angeschnallte Kind aus dem Kinderwagen zu nehmen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als er am Montag mit diesem Versuch scheiterte, fuhr er mit einem Auto davon.

dpa