Verkehr Mann will Schlüssel abholen und fährt auf Drogen zur Polizei Weil ein 31-Jähriger seine Autoschlüssel unter Drogen bei der Polizei in Dillingen abholen wollte, musste er auch die Schlüssel zu einem anderen Auto abgeben.

Mail an die Redaktion Ein Schild hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Dillingen.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Mann zunächst am Dienstag kontrolliert. Dabei fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana in seinem Auto, weshalb er die Schlüssel abgeben musste. Als er diese am Mittwoch holen wollte, fuhr er am Mittwoch mit dem Auto seines Vaters zur Polizei. Da er unter Drogen stand, wurde auch dieser Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

