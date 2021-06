Anzeige

Kriminalität Mann will zwei Jungen schlagen Zwei Jungen, die beim EM-Spiel der deutschen Nationalelf am Samstag mit dem Gegner Portugal sympathisierten, sind deswegen von einem Mann attackiert worden.

Buchloe.Die 12 und 13 Jahre alten Jungen hatten in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) das Spiel Deutschland gegen Portugal bei der Fußball-Europameisterschaft angeschaut, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach seien sie am Samstag durch einen Park gegangen. Dabei habe der Zwölfjährige zu seinem Freund gesagt, dass er es schade fand, dass Deutschland gewonnen habe, weil ihm das portugiesische Team besser gefallen habe.

Ein 73 Jahre alter Mann, der den beiden Jungen entgegenkam, nahm dies nach Erkenntnissen der Polizei zum Anlass, mit Füßen nach diesen zu treten. Außerdem habe der Senior mit seiner Badehose, die er nach einem vorangegangenen Freibad-Besuch in der Hand trug, auf die Kinder eingeschlagen. Allerdings habe er sein Ziel verfehlt, hieß es. Der 73-Jährige machte den Angaben zufolge einen stark alkoholisierten Eindruck. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

