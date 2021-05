Anzeige

Verkehr Mann wird auf A6 aus Auto geschleudert und stirbt Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 nahe Wernberg (Landkreis Schwandorf) ist ein Mann ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Wernberg.Sein Wagen war bei einem Überholmanöver auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Durch den Aufprall wurde der 36-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert und und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

