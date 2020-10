Anzeige

Unfälle Mann wird beim Reifenwechseln überrollt und stirbt Beim Reifenwechseln ist ein Mann in der Oberpfalz von seinem eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hirschau.Der 67-Jährige habe in seiner Garage in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) seinen Wagen aufgebockt, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei sei das Auto am Sonntag auf dem leicht abschüssigen Boden ins Rollen geraten und habe den Mann überfahren. Der 67-Jährige starb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle.